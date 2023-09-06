Россиянин утонул на глазах очевидцев в Сочи
Купавшийся в море россиянин утонул у центрального пляжа в поселке Лазаревское на глазах очевидцев. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
Уточняется, что 4 сентября мужчина зашел в воду, а спустя некоторое время был найден без признаков жизни. Прибывшие на место медики не смогли его реанимировать. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее британский турист поехал в отпуск с семьей в Португалию и утонул в бассейне отеля. 27-летнего мужчину обнаружили в воде с остановившимся сердцем и пытались спасти, однако все попытки были безуспешными.
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