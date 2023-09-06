Полиция изъяла 270 килограммов героина у наркоторговца в Подмосковье

В Подмосковье сотрудники полиции изъяли 270 килограммов героина у наркоторговца из Средней Азии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 6 сентября.

По ее словам, злоумышленника задержали в СНТ недалеко от деревни Любаново Наро-Фоминского городского округа. При осмотре автомобиля был обнаружен один пакет с неизвестным порошком, масса которого составила один килограмм. Позже экспертиза показала, что в упаковке находился героин.

Позже в ходе обыска в квартире подозреваемого были обнаружены еще 214 таких мешков, а также 56 пластиковых пакетов с килограммом наркотика в каждом. Суммарно у злоумышленника изъяли 270 килограммов героина.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Фигуранта заключили под стражу.