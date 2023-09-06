На одном из предприятий в Шебекино начался пожар

На заводе в городе Шебекино утром 6 сентября произошел пожар, на место происшествия были направлены экстренные ведомства. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России по Белгородской области.

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«В 9.30 поступило сообщение о пожаре на территории предприятия ООО «Белсинтез» в городе Шебекино. Незамедлительно к месту вызова убыли дежурные караулы пожарно-спасательных частей №12 и №52», — уточнили в пресс-службе оперативной службы.

Спасатели, прибыв на место, приступили к тушению огня.

«По оперативным данным, на момент происшествия на территории предприятия людей не было», — добавили в министерстве.

До этого в Baza заявляли, что в Шебекино после обстрела ВСУ начался пожар в промышленной зоне.