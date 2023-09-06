В Шереметьево задержан находящийся в международном розыске гражданин Китая
Гражданин Китая Чен Ыи, который находится в международном розыске по запросу Франции, был задержан в ходе пограничного контроля в аэропорту Шереметьево. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.
«На пограничном контроле в зале вылета терминала С аэропорта Шереметьево выявлен гражданин Китая Чен Ыи, который находится в международном розыске по линии Национального центрального бюро Интерпола МВД Франции», - пояснил он, отметив, что мужчине «грозит арест».
Правоохранитель пояснил, что гражданин Китая был доставлен в дежурную часть и поставлен «на фото- и дактилоскопический учеты».
Посольство Китая уже уведомлено о задержании гражданина страны. Вопрос об экстрадиции будет решаться позднее.
Ранее в Забайкальском крае возбудили уголовное дело против граждан Китая, подозреваемых в вывозе из России золота, незаконно добытого на территориях Красноярского края, Иркутской области, Республики Бурятии, Забайкальского края, Амурской области, Еврейской автономной области и Якутии. По версии следствия, граждане Китая купили как минимум 94 кг драгметалла, его стоимость составила более 371,6 млн руб.