ФСБ задержала 217 нелегальных оружейников в 53 регионах России

ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией задержали за два месяца в 53 регионах 217 нелегальных оружейников, которые занимались восстановлением в подпольных мастерских боевых свойств гражданских образцов оружия и их продажей.

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Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, также была выявлена и прекращена деятельность 84 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. В ходе обысков у нелегальных оружейников было изъято 757 огнестрельных "стволов" отечественного и иностранного производства. На кадрах оперативного видео показана часть этого внушительного арсенала - пистолеты, автоматы, гранаты, а также задержание злоумышленников.

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"Собаку убрал?", - спрашивают сотрудники спецназа после вскрытия двери квартиры подозреваемого".

"Добровольно желаешь показать?", - спрашивают уложенного на пол мужчину.

"Да - готов сотрудничать", - отвечает задержанный.

Среди обнаруженного внушительного арсенала - 22 пулемета, 93 автомата, 58 пистолетов-пулеметов, 251 винтовка, карабин и ружье, 326 пистолетов и револьверов, 7 гранатометов. Кроме того у подпольщиков изъяли 704 артиллерийских снаряда и мины различного калибра, 210 гранат, 75 электродетонаторов и запалов, более 87 кг пороха и тротила, свыше 70000 патронов различного калибра и 830 основных частей к огнестрельному оружию.