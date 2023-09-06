Российского стримера задержали за хищение 5 млн рублей

Московские полицейские задержали 26-летнего стримера, который подозревается в хищении свыше пяти миллионов рублей у любителя видеоигр. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным оперативников, стример познакомился с пострадавшим во время онлайн-игры. Он убедил мужчину вложиться в совместный бизнес и заниматься поставками из-за границы в Россию автозапчастей. Мошенник обещал партнеру двукратную прибыль. За год мужчина перечислил на счет подозреваемого 5,6 миллиона рублей, после чего тот перестал выходить на связь.