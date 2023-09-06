Россиянин-старовер сжег в печи тело своего новорожденного ребенка

Старовер из Амурской области сжег в печи тело своего новорожденного ребенка. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Как стало известно, семья старообрядцев из села Новотроицкое, ожидавшая пятого ребенка, решила организовать роды в домашних условиях. В результате, по утверждению отца, когда младенец появился на свет, то уже не дышал. Его мать также не выжила. После этого мужчина сжег тело новорожденного в банной печи, а супругу завернул в одеяло и отвез в патологоанатомическое отделение.

В региональном Следственном комитете изданию подтвердили информацию о произошедшем. Возбуждено уголовное дело. С мужчиной работают следователи. Специалисты выясняют, действительно ли ребенок родился бездыханным. В ведомстве заверили, что остальные дети находятся в безопасности.

В свою очередь, Telegram-канал Amur Mash выяснил, что мужчина является известным в регионе фермером. Семья старообрядцев жила с четырьмя сыновьями и дочерьми в самостоятельно построенном доме. Дети не посещали школу и не пользовались телефонами. Деньги россияне зарабатывали благодаря туристам, которые покупали у них домашний сыр, молоко, хлеб и овощи. С другими местными жителями Новотроицкого староверы не конфликтовали.