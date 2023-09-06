Акулы напали на катамаран кругосветной экспедиции с россиянами

Катамаран кругосветной экспедиции Russian Ocean Way по пути российских мореплавателей был атакован акулами, экипажу удалось спастись. Об этом говорится в Telegram-канале экспедиции.

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«Экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в составе Евгения Ковалевского, Станислава Березкина и Винсента Томаса Этьен подвергся нападению акул в Тихом океане, примерно в 835 километрах к юго-востоку от Кэрнса», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что было несколько нападений акул. Первое произошло 4 сентября, тогда повреждения получил задний левый баллон катамарана. Однако путешественники решили не прерывать экспедицию и в аварийном состоянии продержались около суток, пройдя примерно сто миль.

Однако второе нападение акул, которое произошло вечером 5 сентября, привело к тому, что катамаран потерял равновесие и начал тонуть. Экипаж был вынужден подать сигнал SOS.

«Руководитель Берегового штаба Юлия Калюжная оперативно связалась со спасательной службой Австралии, и уже через 45 минут к катамарану подошел сухогруз Dugong Ace, следующий до Шанхая», - отмечается в сообщении.

В итоге капитан судна взял на борт путешественников и их личные вещи, однако катамаран погрузить не смог, так как Dugong Ace не имел нужного оборудования. Капитаном спасательного корабля «было принято решение оставить катамаран в океане».

Сейчас команда Russian Ocean Way следует в Брисбен, где будет решать задачу по дальнейшему продолжению кругосветки.