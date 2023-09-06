Фигурант дела о крупном канале сбыта наркотиков в Подмосковье заключен под стражу

Фигуранта дела о крупном канале сбыта наркотиков в Подмосковье заключили под стражу, у него изъяли порядка 270 кг вещества, предположительно, героина. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из Наро-Фоминского городского округа по подозрению в подготовке к сбыту крупной партии героина задержан гражданин одной из республик Средней Азии. При осмотре автомобиля злоумышленника, припаркованного в СНТ рядом с дер. Любаново, полицейские обнаружили килограммовый пакет с порошкообразным веществом. Проведенное исследование подтвердило, что изъят героин», – сообщила Волк.

Отмечается, что в ходе дальнейших мероприятий в доме, в котором проживал задержанный, и в металлическом контейнере на придомовом участке полицейские нашли 214 килограммовых полимерных свертков с порошком, а также шесть полиэтиленовых пакетов с аналогичным содержимым весом 56 кг. Таким образом, оперативниками изъято порядка 270 кг вещества, предположительно, героина, которое в настоящее время направлено на экспертизу.