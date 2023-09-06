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Фигурант дела о крупном канале сбыта наркотиков в Подмосковье заключен под стражу

Фигуранта дела о крупном канале сбыта наркотиков в Подмосковье заключили под стражу, у него изъяли порядка 270 кг вещества, предположительно, героина. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигурант дела о крупном канале сбыта наркотиков в Подмосковье заключен под стражу
© Агентство «Москва»

«Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из Наро-Фоминского городского округа по подозрению в подготовке к сбыту крупной партии героина задержан гражданин одной из республик Средней Азии. При осмотре автомобиля злоумышленника, припаркованного в СНТ рядом с дер. Любаново, полицейские обнаружили килограммовый пакет с порошкообразным веществом. Проведенное исследование подтвердило, что изъят героин», – сообщила Волк.

Отмечается, что в ходе дальнейших мероприятий в доме, в котором проживал задержанный, и в металлическом контейнере на придомовом участке полицейские нашли 214 килограммовых полимерных свертков с порошком, а также шесть полиэтиленовых пакетов с аналогичным содержимым весом 56 кг. Таким образом, оперативниками изъято порядка 270 кг вещества, предположительно, героина, которое в настоящее время направлено на экспертизу.

Следователем СУ УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Фигурант заключен под стражу.