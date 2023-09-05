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Некоторые районы Стамбула затопило в результате мощного ливня

Проливной дождь обрушился на крупнейший турецкий мегаполис Стамбул, в результате чего произошло подтопление ряда улиц.

Часть Стамбула затопило в результате мощного ливня
© globallookpress.com

Как отмечает телеканал TRT, сильнее всего от удара стихии пострадал район Башакшехир, где на некоторых улицах уровень воды поднялся настолько, что припаркованные автомобили начало уносить потоками. В этом же районе группа жителей оказалась заблокирована в местной библиотеке. Их эвакуировали и доставили в здание районной администрации.

Местные власти призывают население по возможности оставаться дома.

Администрация получила от жителей Стамбула в связи с наводнением более 1 тысячи обращений, пострадавших вследствие разгула стихии нет, сообщили в одноименной провинции.

В результате обильного выпадения осадков подтопленным оказался и туннель возле стамбульского аэропорта, что может привести к опозданию ряда туристов на свои рейсы.