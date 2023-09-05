Суд в Москве арестовал сотрудника Института прикладной механики РАН

Преображенский суд Москвы арестовал старшего научного сотрудника Института прикладной механики РАН Андрея Кудрявцева по делу о взятке в особо крупном размере, сообщает ТАСС, ссылаясь на текст соответствующего судебного постановления.

«Избрать в отношении Кудрявцева Андрея Георгиевича меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 ноября 2023 года», — говорится в документе.

В постановлении говорится, что делом занимается отдел по расследованию особо важных дел ГСУ СК России.

Мужчине уже предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), ему грозит до 15 лет лишения свободы. В документе не уточняется, в чем суть предъявленных обвинений.

Отмечается, что Кудрявцев ранее работал в ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия», подведомственном Росприроднадзору.