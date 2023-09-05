Названа причина массовой драки у школы в Махачкале

Причиной массовой драки со стрельбой около школы в Махачкале стала переписка одного из ее участников с сестрой другого. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

«Выяснилось, что конфликт между ребятами произошел из-за переписки одного из них с сестрой другого. В ходе выяснения отношений один из участников конфликта, 15-летний житель Шамильского района, стал стрелять в воздух из охолощенного пистолета, принадлежащего приятелю», — говорится в тексте.

В МВД напомнили, что инцидент произошел 4 сентября около школы на улице Абубакарова. К моменту прибытия полицейских школьники разбежались, но через несколько часов всех участников драки установили и доставили в отдел. Всего было составлено 16 административных протоколов. С участниками драки и их родителями провели профилактическую беседу.