Мужчина попытался проникнуть в храм на севере Петербурга

Неизвестный мужчина попытался проникнуть в Храм Всех Святых в Коломягах на севере Санкт-Петербурга, однако, его испугала сработавшая сигнализация. Об этом сообщает «Мойка78».

По данным издания, настоятель храма сообщил сотрудникам полиции о том, что в церкви сработала система тревожной сигнализации. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как мужчина подходит к зданию и разбивает наружный слой двухкамерного стекла. После того, как раздаются звуки сигнализации, неизвестный убегает с места происшествия. На видео можно заметить, что нарушитель был среднего роста, одет в куртку со светоотражающими элементами.