Мужчина попытался проникнуть в храм на севере Петербурга

«Испугался сигнализации»: неизвестный пытался проникнуть в храм в Петербурге
Неизвестный мужчина попытался проникнуть в Храм Всех Святых в Коломягах на севере Санкт-Петербурга, однако, его испугала сработавшая сигнализация. Об этом сообщает «Мойка78».
По данным издания, настоятель храма сообщил сотрудникам полиции о том, что в церкви сработала система тревожной сигнализации. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как мужчина подходит к зданию и разбивает наружный слой двухкамерного стекла. После того, как раздаются звуки сигнализации, неизвестный убегает с места происшествия. На видео можно заметить, что нарушитель был среднего роста, одет в куртку со светоотражающими элементами.
В конце августа Telegram-канал Mash сообщал, что из храма в Ленинградской области украли частицы мощей Святого Николая Чудотворца. По информации его источника, к церкви Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Кировске подъехала серая машина с питерскими номерами, оттуда вышла женщина в очках и платке, похожая на обычную прихожанку. Она подошла к выставленному для поклонения мощевику, забрала его и вышла из храма, по пути снимая с себя маскировку.