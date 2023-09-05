Мужчина с ножом напал на грибников под Москвой

«Сначала он посоветовал им быть осторожнее, так как на земле могут находиться провода, а затем попросил посмотреть сумку женщины, где были грибы. Когда пара уже шла к своему автомобилю, он преградил путь и напал», — сообщил источник РЕН ТВ.