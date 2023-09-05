Мужчина с ножом напал на грибников под Москвой
В Подмосковье на пару грибников напал мужчина с ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, пара грибников собирала грибы в лесу, когда заметила мужчину в камуфляжной форме, следящего за ними. Через время он подошел к ним и завел разговор.
«Сначала он посоветовал им быть осторожнее, так как на земле могут находиться провода, а затем попросил посмотреть сумку женщины, где были грибы. Когда пара уже шла к своему автомобилю, он преградил путь и напал», — сообщил источник РЕН ТВ.
Нанеся четыре удара мужчине, злоумышленник напал на женщину. Грибник смог достать нож и стал размахивать палкой с криками о помощи, что спугнуло нападавшего и он убежал. Пару госпитализировали в больницу Звенигорода, они находятся под наблюдением медиков. Женщину уже готовят к выписке, поскольку она получила несерьезные ранения, мужчина пострадал сильнее.
На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.