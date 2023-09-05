Двух россиян задержали в Финляндии за незаконное пересечение границы

Двое граждан России попытались незаконно пересечь границу Финляндии и попались пограничникам. Об этом говорится на официальном сайте финской погранслужбы.

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2 сентября один из россиян был задержан на погранпункте Ваалимаа при попытке въезда в Финляндию по поддельному паспорту Болгарии. У него также обнаружили другие фальшивые документы, радар-детектор и три газовых баллончика.

Отмечается, что финская иммиграционная служба наложила на нарушителя пятилетний запрет на въезд.

Другого россиянина поймали в районе Йутсено. Мужчина подал заявление о предоставлении убежища в Финляндии и был передан иммиграционной службе.