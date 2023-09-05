Два человека погибли в Болгарии из-за наводнения

Как минимум два человека погибли в районе Царево на юго-востоке Болгарии из-за наводнения, вызванного обильными ливнями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

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Администрация Царево характеризует сложившуюся ситуацию как критическую, сохраняется вероятность прорыва дамбы. Тем не менее власти контролируют ситуацию, осуществляют контролируемый спуск воды в водохранилищах.

Помимо Царево от наводнения серьезно пострадал район Лозенец. Дороги затопило, некоторые дачные дома, а также кемперы унесло в море, оказались разрушены мосты.

В стране сформирован штаб по ликвидации последствий наводнения. На место ЧС выехал премьер-министр Болгарии Николай Денков.