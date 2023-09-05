В Краснодаре девушка выпала с шестого этажа и выжила

В Краснодаре девушка осталась живой, выпав из окна шестого этажа на козырек магазина, находящегося на первом этаже здания, сообщает «Кубань 24» со ссылкой на УМВД региона. Медики не могли получить доступ к пациентки из-за агрессивного супруга девушки, который находился рядом с ней.

В полицию Краснодара поступило сообщение по факту падения молодой девушки с шестого этажа многоквартирного дома по улице Восточно-Кругликовская. Женщина госпитализирована в медицинское учреждение. Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в полиции.

На опубликованном в соцсетях ролике видно, что на протяжении инцидента мужчина с признаками алкогольного опьянения оскорблял сотрудников скорой помощи, а после завязал драку с одним из очевидцев.

Ранее в Воронеже при падении с 19 этажа выжил мужчина. Он упал на припаркованный у дома автомобиль и даже смог самостоятельно выбраться из вмятины в крыше авто, спеть отрывок из песни Аллы Пугачевой и дойти до ближайшей лавки. Травматолог Артем Катулин пояснял, что мужчина смог выжить, потому что мог зацепиться за какие-либо выступы на здании, пока падал, а крыша автомобиля послужила для него амортизатором.