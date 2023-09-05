Появилось видео момента взрыва у военкомата в Петербурге

В Санкт-Петербурге около военного комиссариата Невского района сдетонировало самодельное взрывное устройство. Видео с моментом взрыва опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.

По предварительным данным, СВУ состояло из радиомодуля с батарейкой и пороха.

На кадрах устройство детонирует в небольшой каменной будке, предположительно предназначенной для вентиляции.

По данным канала, при взрыве никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.