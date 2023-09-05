Появилось видео момента взрыва у военкомата в Петербурге
В Санкт-Петербурге около военного комиссариата Невского района сдетонировало самодельное взрывное устройство. Видео с моментом взрыва опубликовал Telegram-канал Mash на Мойке.
По предварительным данным, СВУ состояло из радиомодуля с батарейкой и пороха.
На кадрах устройство детонирует в небольшой каменной будке, предположительно предназначенной для вентиляции.
По данным канала, при взрыве никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
Будка находится на газоне между входом в военкомат и дверью Центра милосердия имени праведного Иоанна Кронштадтского Прихода Успения Пресвятой Богородицы, помогающего людям в трудной жизненной ситуации, сообщает «Фонтанка».
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