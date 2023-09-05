Двух братьев из Ростовской области подозревают в использовании рабского труда

В Волгодонске Ростовской области под стражу отправились братья, подозреваемые в удержании людей в рабстве и использовании рабского труда. Об этом сообщает ИА "Блокнот".

В начале сентябре местный суд избрал меру пресечения в отношении двух близких родственников. Под арестом они пробудут до 31 октября. По версии следствия, братья Мунтьяновы принуждали двоих граждан работать на них.

Подозреваемых заподозрили в совершении преступления, предусмотренного статьей "Использование рабского труда в отношении двух лиц с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения". При этом арестованные действовали на территории Волгодонского района не одни.

Вместе с другими неустановленными лицами они удерживали потерпевших в рабстве с июля 2021-го по 31 января этого года с целью получения высокой и стабильной прибыли. По инкриминируемой статье мужчинам грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.