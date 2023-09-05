В Калининградской области пресекли незаконный вывоз иконы начала XX века в Польшу

В Калининградской области таможенники пресекли незаконный вывоз в Польшу иконы начала XX века. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы.

Мужчина пытался вывезти ценность на пассажирском автобусе, который следовал по маршруту Калининград — Варшава. При прохождении таможенного контроля он не стал подавать таможенную декларацию. При осмотре в багаже у него нашли запрещенный к вывозу предмет.

Экспертиза показала, что мужчина попытался вывезти из России меднолитую икону «Спас Благое Молчание с избранными святыми». Ее создали в России в первой половине XX века. Согласно действующему законодательству, для перемещения подобных культурных ценностей нужно обладать разрешением от Минкультуры РФ, подчеркнули в ведомстве.