Водитель автобуса открыл стрельбу в Петербурге

В Санкт-Петербурге 38-летний водитель автобуса открыл стрельбу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По данным канала, 4 сентября фигурант вступил в конфликт с 38-летним пассажиром. Он выстрелил из аэрозольного пистолета в потерпевшего. Вскоре нападавшего задержали и доставили в отдел полиции.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела. Ранее водителя арестовывали за похищение колес с машины.