Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево

Airbus А320 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Пензы, совершил экстренную посадку в аэропорту «Шереметьево» из-за проблем в работе двигателя. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб пишет РИА Новости.

«А320, выполнявший рейс из Пензы, экстренно приземлился в аэропорту «Шереметьево» из-за проблемы с работой первого двигателя», - пояснил он.

При этом, по данным источника издания в экстренных службах, воздушному судну пришлось выполнить повторный заход на посадку, но приземление прошло благополучно.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский самолет, выполнявший рейс Сочи - Москва. Предварительной причиной запроса на аварийную посадку от Boeing-737 был назван отказ одного из двигателей.