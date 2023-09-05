Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево
Airbus А320 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Пензы, совершил экстренную посадку в аэропорту «Шереметьево» из-за проблем в работе двигателя. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб пишет РИА Новости.
«А320, выполнявший рейс из Пензы, экстренно приземлился в аэропорту «Шереметьево» из-за проблемы с работой первого двигателя», - пояснил он.
При этом, по данным источника издания в экстренных службах, воздушному судну пришлось выполнить повторный заход на посадку, но приземление прошло благополучно.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский самолет, выполнявший рейс Сочи - Москва. Предварительной причиной запроса на аварийную посадку от Boeing-737 был назван отказ одного из двигателей.
Также экстренно сел в аэропорту Волгограда лайнер Airbus A321, выполнявший рейс из Москвы в Минеральные Воды. Перед началом снижения самолет подал сигнал тревоги.