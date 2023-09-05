Место взрыва около военкомата в Петербурге попало на видео

В сети появилось видео с места взрыва около военкомата в Санкт-Петербурге. Запись опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Сначала на кадрах показана каменная будка вентиляционной шахты, куда было заложено самодельное взрывное устройство. Вся территория оцеплена и перетянула лентами.

О происшествии стало известно днем 5 сентября. Изначально жители Невского района сообщили о звуках взрыва. Затем сотрудники силовых структур начали обследовать двор у петербургского военкомата по улице Крупской, около которого располагается вентиляционная шахта.