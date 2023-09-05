Иностранец изрезал ножом супругу на глазах у дочери в Ленобласти
Уроженец Средней Азии напал на свою жену с ножом в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на комментарий правоохранительных органов.
Полиция узнала о происходящем 4 сентября в деревне Малое Карлино после звонка девушки, которая заявила, что отец ранил ножом ее мать. Прибывшие сотрудники МВД обнаружили на месте происшествия 62-летнего нападавшего и 58-летнюю пострадавшую. Ее госпитализировали с ножевыми ранениями спины, груди и плеча.
Выяснилось, что супруги недавно приехали в Россию из Таджикистана. Мужчина въехал на территорию РФ тремя днями ранее, и до сих пор в поле зрения правоохранителей не попадал.
В настоящее время состояние здоровья его жены оценивается как среднее, обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники регионального СК. Уголовное дело по факту нападения пока не возбуждено.