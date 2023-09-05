Иностранец изрезал ножом супругу на глазах у дочери в Ленобласти

Уроженец Средней Азии напал на свою жену с ножом в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на комментарий правоохранительных органов.

Полиция узнала о происходящем 4 сентября в деревне Малое Карлино после звонка девушки, которая заявила, что отец ранил ножом ее мать. Прибывшие сотрудники МВД обнаружили на месте происшествия 62-летнего нападавшего и 58-летнюю пострадавшую. Ее госпитализировали с ножевыми ранениями спины, груди и плеча.

Выяснилось, что супруги недавно приехали в Россию из Таджикистана. Мужчина въехал на территорию РФ тремя днями ранее, и до сих пор в поле зрения правоохранителей не попадал.