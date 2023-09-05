Россиянин пострадал от шантажистов, подделавших его приватные снимки

"Если вы столкнулись с таким случаем, незамедлительно обратитесь в органы внутренних дел с заявлением. Не спешите переводить требуемые суммы незнакомцам, обратитесь за помощью к полицейским и не предпринимайте попыток к удалению переписок с вымогателями, делайте скриншоты поступающих в соцсетях и мессенджерах сообщений. Пользуйтесь усиленными способами защиты своих учетных записей в интернете, чтобы избежать неприятных последствий", - напомнили правоохранители.