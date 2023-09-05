Россиянин пострадал от шантажистов, подделавших его приватные снимки

Мужчина заплатил вымогателям, испугавшись публикации интимных фото, сделанных в фотошопе
Житель города Трехгорный Челябинской области пострадал от шантажистов, подделавших его интимные фото. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Недавно с 38-летним мужчиной связались злоумышленники, которые пообещали разослать его приватные фотографии родственникам и знакомым и потребовали деньги за их нераспространение.
Гражданин немедленно отреагировал на угрозу и воспринял ее реально, сильно испугавшись. Пострадавший не понял сразу, что изображения, которые собирались опубликовать вымогатели, были сделаны с помощью фотошопа. Мужчина перечислил шантажистам 20 тыс. руб. и только потом обратился в полицию.
"Если вы столкнулись с таким случаем, незамедлительно обратитесь в органы внутренних дел с заявлением. Не спешите переводить требуемые суммы незнакомцам, обратитесь за помощью к полицейским и не предпринимайте попыток к удалению переписок с вымогателями, делайте скриншоты поступающих в соцсетях и мессенджерах сообщений. Пользуйтесь усиленными способами защиты своих учетных записей в интернете, чтобы избежать неприятных последствий", - напомнили правоохранители.