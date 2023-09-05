В Москве дворник нашел беспилотник в мусорном баке
Жители Западного Дегунино вызвали полицию, увидев дворника с БПЛА в руках. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва".
Полицейские приехали во двор дома на Коровинском шоссе, когда местные жители обратили внимание на коммунальщика, рассматривающего дрон. Как установили правоохранители, 30-летний Бахтиер Абдуллаев, работающий дворником, обнаружил пакет с летательным устройством во время уборки.
Беспилотник камуфляжной расцветки был упакован в черный пакет, но мужчина не сразу понял его назначение. Пока он вертел в руках подозрительный аппарат, соседи успели его заподозрить в подготовке диверсии и обратились в органы внутренних дел.
Прибывший на место наряд полиции задержал дворника. В отделе тот пояснил, что не смог бы запустить БПЛА, так как он уже был сломан. Обстоятельства инцидента выясняются.