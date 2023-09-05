В Москве дворник нашел беспилотник в мусорном баке

Жители Западного Дегунино вызвали полицию, увидев дворника с БПЛА в руках. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва".

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Полицейские приехали во двор дома на Коровинском шоссе, когда местные жители обратили внимание на коммунальщика, рассматривающего дрон. Как установили правоохранители, 30-летний Бахтиер Абдуллаев, работающий дворником, обнаружил пакет с летательным устройством во время уборки.

Беспилотник камуфляжной расцветки был упакован в черный пакет, но мужчина не сразу понял его назначение. Пока он вертел в руках подозрительный аппарат, соседи успели его заподозрить в подготовке диверсии и обратились в органы внутренних дел.