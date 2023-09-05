В Дагестане 16 человек заболели сальмонеллезом

В дагестанском селе Кахиб 16 человек заболели сальмонеллёзом после того, как съели салат «Оливье». По сообщениям Роспотребнадзора, предположительно, инфекция содержалась в заправке — домашнем майонезе, при приготовлении которого использовали сырые яичные желтки.

Об этом информирует сайт kp.ru.

«Кроме того, салат с утра до вечера хранился при комнатной температуре, — уточнили в надзорном ведомстве.

Сообщается, что массовое отравление произошло в селе 31 августа после застолья по случаю празднования мавлида (мероприятие в честь рождения пророка Мухаммада. — RT). В результате с симптомами острого отравления были госпитализированы 16 человек, включая двоих детей.

Специалисты Роспотребнадзора выехали к предполагаемому очагу заболевания, провели эпидемиологическое расследование и установили причину заболевания.