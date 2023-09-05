Россиянин получил почти два года строгого режима за угон мусоровоза

Житель Бийска Алтайского края признан виновным в угоне мусоровоза, который он совершил в период непогашенных судимостей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры .

Суд установил, что мужчина угнал грузовой автомобиль "МАЗ", переоборудованный под мусоровоз, с территории автобазы. По словам обвиняемого, он сделал это, желая прокатиться, и собирался вернуть транспортное средство обратно после поездки. Угонщик сел за руль, но в итоге не справился с управлением тяжеловоза. Сначала он застрял в дорожной колее, а затем и вовсе допустил возгорание автомобиля.