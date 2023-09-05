Россиянин получил почти два года строгого режима за угон мусоровоза

Россиянин с непогашенной судимостью угнал мусоровоз, чтобы покататься, и лишился свободы
Житель Бийска Алтайского края признан виновным в угоне мусоровоза, который он совершил в период непогашенных судимостей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Суд установил, что мужчина угнал грузовой автомобиль "МАЗ", переоборудованный под мусоровоз, с территории автобазы. По словам обвиняемого, он сделал это, желая прокатиться, и собирался вернуть транспортное средство обратно после поездки. Угонщик сел за руль, но в итоге не справился с управлением тяжеловоза. Сначала он застрял в дорожной колее, а затем и вовсе допустил возгорание автомобиля.
В момент ЧП россиянин, как уточняется, находился в состоянии алкогольного опьянения. На суде он признался в совершении преступления.
"Поскольку умышленное преступление совершено осужденным в период непогашенных судимостей, в том числе за аналогичные преступления, а также за управление автомобилем в состоянии опьянения, судом за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ, осужденному назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 4 года", - говорится в заявлении ведомства.
Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.