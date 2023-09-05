Россиянина задержали за попытку сбыть восемь килограммов марихуаны

В Подмосковье и задержали 27-летнего жителя Солнечногорска за покушение на сбыт наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

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По данным ведомства, в гараже мужчины нашли электронные весы, вакууматор и подготовленный для сбыта 31 сверток с марихуаной общей массой около восьми килограммов. Фигурант утверждает, что подготовил запрещенные вещества для личного употребления.