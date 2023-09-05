Россиянка избила ребенка в больнице

В новосибирской больнице сняли на видео женщину, которая жестоко обращалась со своей маленькой дочерью. Видео очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Инцидент произошел в детской больнице N1 Новосибирска, видео сняли соседи по палате. На кадрах ролика женщина стоит у кровати вместе с маленьким ребенком, отчитывает его за какую-то провинность и наносит ему несколько ударов, девочка громко плачет.