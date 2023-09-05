Россиянка избила ребенка в больнице

В Новосибирске мать избила ребенка в больнице
В новосибирской больнице сняли на видео женщину, которая жестоко обращалась со своей маленькой дочерью. Видео очевидцы опубликовали в социальных сетях.
Инцидент произошел в детской больнице N1 Новосибирска, видео сняли соседи по палате. На кадрах ролика женщина стоит у кровати вместе с маленьким ребенком, отчитывает его за какую-то провинность и наносит ему несколько ударов, девочка громко плачет.
После того, как ролик распространился по сети, произошедшим заинтересовались правоохранительные о органы. По сообщениям местных СМИ по факту жестокого обращения с малолетним МВД Новосибирской области проводит проверку, обстоятельства инцидента устанавливаются.
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