В Москве сожгли машину главного конструктора ГЛОНАСС

Двое неизвестных на улице Исаковского в районе Строгино на северо-западе Москвы сожгли машину Toyota Land Cruiser, которая принадлежит главному конструктору Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) Валерию Бабакову. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации источника, инцидент произошел в ночь на вторник, 5 сентября, на закрытой парковке. Поджигатели скрылись с места происшествия, перепрыгнув через забор.

Пламя перекинулось на стоящие рядом с автомобилем Бабакова Mazda и BMW. Они получили повреждения, утверждает Shot.

Прибывшие по вызову сотрудник экстренных служб ликвидировали пожар. Владелец пострадавшего авто является гендиректором конструкторского бюро «Навис», предприятия, которое производит аппаратуру для ГЛОНАСС, GPS, GALILEO и их функциональных дополнений, выяснило издание.

В прошлом Бабаков руководил работами по созданию первых в Советском Союзе приборов, использующих сигналы спутниковых систем «Цикада», «Парус» и «Транзит», является конструктором НАП ГЛОНАСС.