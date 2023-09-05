В Екатеринбурге мужчина избил подростка-инвалида в автобусе

Инцидент произошел 4 сентября в автобусе № 50, уточняет E1.RU. В транспорте было много пассажиров, поэтому 15-летний мальчик не оплатил проезд сразу, а планировал сделать это чуть позже. Однако кондукторы посчитали, что он решил прокатиться без билета. Тогда ругать подростка стала другая пассажирка. Школьник ответил ей: «Женщина, я сейчас заплачу». После этого друг пассажирки снял наушники с потерпевшего. Сначала он возмутился обращением «женщина», а затем ударил мальчика, сломав наушники.