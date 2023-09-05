В Петербурге прохожие нашли на детской площадке замерзшего ребенка

Замерзшего четырехлетнего мальчика нашли на детской площадке в Петербурге
В Невском районе Петербурга прохожие нашли на улице маленького мальчика, который один сидел на детской площадке. Об этом сообщает "Фонтанка".
Во дворе домов по Русановской улице местные жители обнаружили маленького мальчика, он сидел один на детской площадке и сильно замерз. Прохожие вызвали скорую помощь, медики предположили, что мальчик мог провести на улице всю ночь.
Наряд полиции, прибывший на место быстро разыскал мать ребенка. Женщина объяснила, что отпустила сына на детскую площадку, а сама отошла не более чем на полчаса. Мальчика осмотрели врачи и передали его родителям.
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