В Петербурге прохожие нашли на детской площадке замерзшего ребенка

В Невском районе Петербурга прохожие нашли на улице маленького мальчика, который один сидел на детской площадке. Об этом сообщает "Фонтанка".

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Во дворе домов по Русановской улице местные жители обнаружили маленького мальчика, он сидел один на детской площадке и сильно замерз. Прохожие вызвали скорую помощь, медики предположили, что мальчик мог провести на улице всю ночь.