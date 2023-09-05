На Урале задержан студент педвуза, собиравшийся поджечь шкаф на ж/д путях

Студента, собиравшегося устроить диверсию на железной дороге, остановили по дороге на дело
В Екатеринбурге поймали потенциального поджигателя шкафов с электрооборудованием на железной дороге. Как сообщает Telegram-канал Baza, его задержали сотрудники ДПС.
Ночью полицейские остановили Peugeot 408 под управлением 20-летнего студента педагогического университета. Молодой человек, по данным источника, сильно нервничал, поэтому, помимо стандартной проверки документов, правоохранители решили подвергнуть осмотру его машину.
После того, как в салоне были найдены газовый ключ, спички и бутылка с неизвестной жидкостью, полицейские заставили водителя разблокировать телефон. В мессенджере они обнаружили переписку с заказчиками, которые предлагали юноше поджечь шкафы с электрооборудованием на железнодорожных путях за деньги. Там же нашлись фотографии и координаты интересующих диверсантов мест.
Тогда студент признался в планировании поджога и был вынужден поехать "на разговор" в сопровождении сотрудников ФСБ.