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Студента, собиравшегося устроить диверсию на железной дороге, остановили по дороге на дело

В Екатеринбурге поймали потенциального поджигателя шкафов с электрооборудованием на железной дороге. Как сообщает Telegram-канал Baza, его задержали сотрудники ДПС.

На Урале задержан студент педвуза, собиравшийся поджечь шкаф на ж/д путях
© РИА Новости

Ночью полицейские остановили Peugeot 408 под управлением 20-летнего студента педагогического университета. Молодой человек, по данным источника, сильно нервничал, поэтому, помимо стандартной проверки документов, правоохранители решили подвергнуть осмотру его машину.

После того, как в салоне были найдены газовый ключ, спички и бутылка с неизвестной жидкостью, полицейские заставили водителя разблокировать телефон. В мессенджере они обнаружили переписку с заказчиками, которые предлагали юноше поджечь шкафы с электрооборудованием на железнодорожных путях за деньги. Там же нашлись фотографии и координаты интересующих диверсантов мест.

Тогда студент признался в планировании поджога и был вынужден поехать "на разговор" в сопровождении сотрудников ФСБ.

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