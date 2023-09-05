На Урале задержан студент педвуза, собиравшийся поджечь шкаф на ж/д путях

После того, как в салоне были найдены газовый ключ, спички и бутылка с неизвестной жидкостью, полицейские заставили водителя разблокировать телефон. В мессенджере они обнаружили переписку с заказчиками, которые предлагали юноше поджечь шкафы с электрооборудованием на железнодорожных путях за деньги. Там же нашлись фотографии и координаты интересующих диверсантов мест.