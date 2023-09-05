Двухлетний ребенок отравился марганцовкой в Туве

В Тоджинском районе республики Тыва малолетний ребенок разгрыз пакт с марганцовкой и попал в больницу с отравлением. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

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Инцидент произошел в селе Тоора-Хем, двухлетний мальчик остался без присмотра матери и разгрыз пакет с марганцовкой, который лежал в комоде. Женщина зашла в комнату и обнаружила, что руки и рот сына испачканы.