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Двухлетний ребенок отравился марганцовкой в Туве

В Тоджинском районе республики Тыва малолетний ребенок разгрыз пакт с марганцовкой и попал в больницу с отравлением. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Двухлетний ребенок отравился марганцовкой в Туве
© Metro Creative Connection

Инцидент произошел в селе Тоора-Хем, двухлетний мальчик остался без присмотра матери и разгрыз пакет с марганцовкой, который лежал в комоде. Женщина зашла в комнату и обнаружила, что руки и рот сына испачканы.

Мать вызвала скорую помощь, ребенка госпитализировали с отравлением. Состояние мальчика медики оценивают как удовлетворительное. В отношении родителей составлен протокол о ненадлежащем исполнении обязанностей.

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