Два 70-летних туриста пропали в природном парке на Камчатке

Два 70-летних туриста пропали в природном парке «Ключевской» на Камчатке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя сети природных парков «Вулканы Камчатки».

По информации сети, Александр Благуляк 1951 года рождения и Геннадий Кочкин 1951 года рождения отправились в путешествие по длинному маршруту через озера, вулкан и ледник. Последним пунктом должна была стать стоянка «Клешня», однако туристы не пришли на нее в назначенный срок.

По информации сети парков, в последний раз пожилые мужчины связывались с ними 27 августа, когда находились на леднике Богдановича. Он расположен примерно на середине туристического маршрута. В общей сложности на связь туристы не выходили уже девять дней.