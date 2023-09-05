Медведь проник на территорию воинской части под Новосибирском

Медведь запугал жителей Черепановского района Новосибирской области, сообщает местный портал NGS. Впервые хищника заметили на территории военной части вблизи станции Безменово. Затем он стал бродить по сельским улицам. Отмечается, что родители не пускают детей в школу из-за боязни столкнуться со зверем.

Впервые животное заметили в воскресенье, 3 сентября. Медведь проник на территорию военной части вблизи станции Безменово в Черепановском районе. Но инспектора отдела охраны животного мира регионального Минприроды не пустили за ним следом из-за того, что военная часть — закрытый объект, — пояснили порталу в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Администрация Безменовского сельсовета накануне, 4 сентября, попросила жителей быть осторожными и ограничить посещение леса и окраин населённого пункта. Как пояснили в местном Минприроды, приказ об отстреле животного уже готов. Сотрудники выйдут на поиски животного 6 сентября.

Ранее стало известно, что медведь растерзал сторожа в Приморье. До этого мужчину искали несколько дней. Зверя нашли и застрелили.