В Красноярском крае раскрыли дело об убийстве 23-летней давности

В Красноярском крае завершили расследование убийства двух 16-летних девушек, которое произошло в 2000 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Как установили следователи, в июне 2000 года две девушки-подростка пришли к 19-летнему жителю Кодинска в гараж. Они потребовали от него вернуть долг в 800 рублей, но молодой человек не хотел отдавать деньги. Завязался конфликт, в ходе которого преступник взял кувалду и ударил девушек по голове. Пострадавшие скончались на месте от полученных травм.

Опасаясь уголовной ответственности, парень скинул тела девушек в глубокую яму рядом с гаражом и скрылся с места. Сейчас его обвиняют в совершении убийства (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.