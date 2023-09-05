Ночная попытка атаки беспилотников на Москву: главное

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 5 сентября были уничтожены три беспилотника, летевшие в сторону столицы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Силами ПВО были уничтожены дроны в Калужской области, в Истринском районе Подмосковья и в Тверской области в районе Завидово. Пострадавших нет.

По предварительным данным, из-за падения обломков беспилотника в Московской области повреждения получил бытовой объект. Оперативные службы работают над устранением последствий, заявил Собянин.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева опубликовала фото обломков дрона. Она сообщила, что из-за падения обломков загорелась хозяйственная постройка - гараж площадью 50 квадратных метров в садовом товариществе «Высоковольтник». Витушева добавила, что решается вопрос о возбуждении дела о теракте.

В правительстве Тверской области заявили, что дрон был уничтожен в Конаковском районе. Губернатор региона Игорь Руденя поручил чиновникам оказывать все необходимое содействие экстренным службам.

В Минобороны РФ уточнили, что в Подмосковье и Калужской области беспилотники были уничтожены, а в Тверской области дрон был перехвачен. Во всех случаях речь шла о беспилотниках самолетного типа.

В Росавиации сообщили, что ночью для обеспечения безопасности полетов временно ограничили полеты из/в аэропортов Внуково и Шереметьево, в итоге на запасные аэропорты ушло пять самолетов. С 07:30 5 сентября московские аэропорты работают штатно.