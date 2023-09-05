Глава Чернигова сообщил об обыске в его доме

«У меня дома обыски. Сейчас. Пока собирал детей в школу, ко мне пришла группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру… Что будут искать: видимо трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов энергосистемы города», — пишет Ломако.