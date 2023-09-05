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Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае значительно уменьшилась

Министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона сообщило о значительном уменьшении площади лесных пожаров в регионе.

Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае уменьшилась
© РИА Новости

«На территории Хабаровского края зарегистрирован один пожар на общей площади 35 га: локализован — один (на 35 га). За истекшие сутки ликвидирован один пожар на 115 га», — приводятся данные министерства на карте пожаров.

Ранее сообщалось, что в Татарстане четвёртый и пятый класс пожарной опасности в лесах сохранится в период с 2 по 7 сентября.