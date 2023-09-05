Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае уменьшилась

Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае значительно уменьшилась
Министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона сообщило о значительном уменьшении площади лесных пожаров в регионе.
«На территории Хабаровского края зарегистрирован один пожар на общей площади 35 га: локализован — один (на 35 га). За истекшие сутки ликвидирован один пожар на 115 га», — приводятся данные министерства на карте пожаров.
Ранее сообщалось, что в Татарстане четвёртый и пятый класс пожарной опасности в лесах сохранится в период с 2 по 7 сентября.