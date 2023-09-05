В Москве пять рейсов ушли на запасные аэродромы

Пять гражданских рейсов перенаправили на запасные аэродромы в связи с ограничениями, введенными на территории московских аэропортов. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

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Как пояснили в федеральном агентстве воздушного транспорта, график работы воздушных гаваней был изменен из-за направлявшегося к столице беспилотника. В результате аэропорты Шереметьево и Внуково приостановили вылеты и посадку лайнеров.

"В этой связи на запасные аэропорты ушло пять самолетов. Пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения", — говорится в заявлении.

Также в тексте указано, что авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов делали все необходимое для обеспечения безопасности полетов. При этом сейчас Внуково и Шереметьево работают в штатном режиме. То же касается аэропорта Жуковский, уточнили в Росавиации.

Утром 5 сентября стало известно о задержке около 50 рейсов на вылет и прилет в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Кроме того, были отменены еще шесть рейсов.