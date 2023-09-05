Прокуратура Татарстана инициировала возбуждение уголовного дела по факту издевательств над воспитанником социального приюта в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело о халатности возбудили в отношении руководства социального приюта для детей и подростков "Асылташ". Инцидент произошел в Набережных Челнах, прохожая заметила, как подростки избивают ребенка в одной из спален. Мальчика повалили на пол и били ногами, воспитателей рядом не было.