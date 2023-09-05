Появились подробности о сбитом под Москвой дроне

Сбитый в Истринском районе Подмосковья беспилотник упал в районе Павловской Слободы. Подробности об устройстве сообщил Telegram-канал Shot.

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По его данным, обломки дрона рухнули на гараж, где хранились газовые баллоны. В результате произошел пожар, во время которого были слышны несколько сильных взрывов. Пока информации о пострадавших не приводится.

В ночь на вторник, 5 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Москву с помощью беспилотников. Сначала средства противовоздушной обороны сбили дроны в Калужской области и Истринском районе Подмосковья. Тогда оказался поврежден бытовой объект районе Истры.