Более 43 млн рублей выделят на ликвидацию подтоплений в Красноярском крае

Более 43 млн рублей планируется выделить на ликвидацию подтопления жилых домов подземными водами в селе Богучаны на севере Красноярского края. Об этом сообщили журналистам в администрации Богучанского района.

"По информации Министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края, на ликвидацию подтопления в Богучанах планируется выделить более 43 млн рублей. В правительстве Красноярского края рассматривается решение о выделении финансовых средств из резервного фонда для проведения дополнительных мероприятий по водоотведению в зоне подтопления", - говорится в распространенном сообщении.

По данным администрации района, эти средства пойдут на завершение работ по восстановлению системы ливневых каналов, откачку воды по водосбросному коллектору за пределы подтопляемой зоны и другие необходимые мероприятия.

"Целевое финансирование позволит привлечь к работам профессионалов в области мониторинга недр, в решении гидрогеологических задач, в проведении качественных буровых работ и увеличить группировку рабочей силы и техники на земляных работах", - пояснили в администрации.

В конце июля в селе Богучаны на севере Красноярского края был введен режим ЧС из-за подтопления 189 домов подземными водами. В августе количество подтопленных домов достигло 204. По предварительным данным, площадь подтопления подземными водами составила около 80 га. При этом с подобными природными катаклизмами в Красноярском крае ранее не сталкивались.