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Два беспилотника сбиты в Подмосковье и над Калужской областью

Украинский беспилотный летательный аппарат Украины уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны в районе трёх часов ночи в небе над Калужской областью, сообщает Минобороны России.

Два беспилотника сбили в Подмосковье и над Калужской областью
© depositphotos.com

Кроме того, ещё один дрон, пытавшийся атаковать Москву, сбит в Истринском районе Подмосковья, сообщил мэр Сергей Собянин. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Ранее Минобороны РФ заявило о перехваченном над Брянской областью беспилотнике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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