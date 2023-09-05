Два беспилотника сбили в Подмосковье и над Калужской областью

Два беспилотника сбиты в Подмосковье и над Калужской областью
Украинский беспилотный летательный аппарат Украины уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны в районе трёх часов ночи в небе над Калужской областью, сообщает Минобороны России.
Кроме того, ещё один дрон, пытавшийся атаковать Москву, сбит в Истринском районе Подмосковья, сообщил мэр Сергей Собянин. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Ранее Минобороны РФ заявило о перехваченном над Брянской областью беспилотнике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».