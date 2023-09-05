Гулявшие без намордников бойцовые собаки напали на женщину в Сочи, прокусили ей руку и едва не отгрызли ухо. Видео нападения опубликовано в Telegram-канале "ЧП Сочи".

Инцидент произошел во дворе дома по улице Измайловская, женщина подверглась нападению трех бойцовых собак, которые находились на прогулке без поводков и намордников. От псов ее спас мужчина, который отгонял животных.