Гулявшие без намордников бойцовые собаки напали на женщину в Сочи, прокусили ей руку и едва не отгрызли ухо. Видео нападения опубликовано в Telegram-канале "ЧП Сочи".
Инцидент произошел во дворе дома по улице Измайловская, женщина подверглась нападению трех бойцовых собак, которые находились на прогулке без поводков и намордников. От псов ее спас мужчина, который отгонял животных.
Пострадавшая госпитализирована, у нее прокушена рука и оторвана часть уха. По словам местных жителей, они давно боятся выходить на улицу, владельцы животных продолжают отпускать собак на самовыгул, люди просят власти и полицию вмешаться в ситуацию и принять меры.
Газета.Ru: главные новости