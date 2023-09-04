Подозрительный мешок обнаружили на проспекте Сахарова в Москве

Силовики оцепили территорию на проспекте Сахарова в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, там был обнаружен мешок с подозрительным предметом, сейчас его обследуют саперы.

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По имеющимся данным, в мешке находится металлический вертолет с проводом. Его исследуют на наличие взрывчатки.

Также сообщается, что к предмету никого не подпускают ближе чем на 20 метров.

2 сентября сообщалось, что в Москве в жилом доме на Алтуфьевском шоссе обнаружили подозрительный предмет. Видео с предметом на крыше лифта, похожим на самодельное взрывное устройство, было опубликовано в Сети. На кадрах видно конструкцию с проводами и динамиком, издающую пищащий звук.

Кроме того, две девушки в Москве вызвали полицию после обнаружения подозрительного предмета на улице, который показался им похожим на боеприпас. Прибывшие на место правоохранители установили, что находка является резиновой секс-игрушкой.