Конфликтов школьников в Махачкале закончился стрельбой из травмата
В Махачкале конфликт между школьниками закончился стрельбой из травматического оружия. Об этом сообщает «Ура.ру».
Отмечается, что конфликт начался после того, как один из учащихся стал грубо себя вести и угрожать остальным. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой один из школьников достал оружие и открыл огонь. Когда к месту происшествия подоспели сотрудники полиции, школьники попытались скрыться. Отмечается, что в ходе стрельбы никто не пострадал.
В пресс-службу Республики Дагестан был отправлен запрос для получения комментария касательно ситуации. На данный момент ведомство никак не прокомментировало инцидент.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали россиянина, который открыл стрельбу в круглосуточном магазине.
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