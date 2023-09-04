Конфликтов школьников в Махачкале закончился стрельбой из травмата

Отмечается, что конфликт начался после того, как один из учащихся стал грубо себя вести и угрожать остальным. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой один из школьников достал оружие и открыл огонь. Когда к месту происшествия подоспели сотрудники полиции, школьники попытались скрыться. Отмечается, что в ходе стрельбы никто не пострадал.