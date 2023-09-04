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Конфликт школьников в Махачкале закончился стрельбой из травмата

В Махачкале конфликт между школьниками закончился стрельбой из травматического оружия. Об этом сообщает «Ура.ру».

Отмечается, что конфликт начался после того, как один из учащихся стал грубо себя вести и угрожать остальным. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой один из школьников достал оружие и открыл огонь. Когда к месту происшествия подоспели сотрудники полиции, школьники попытались скрыться. Отмечается, что в ходе стрельбы никто не пострадал.

В пресс-службу Республики Дагестан был отправлен запрос для получения комментария касательно ситуации. На данный момент ведомство никак не прокомментировало инцидент.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали россиянина, который открыл стрельбу в круглосуточном магазине.

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